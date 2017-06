Orgelkonzert am Nachmittag

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Am Dienstag, 27. Juni, findet in der St. Gotthardtkirche um 14.00 Uhr ein nachmittägliches Orgelkonzert statt. Uwe Klußmann spielt an der frisch sanierten Schuke-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Nepomuk David, Alexandre Guilmant und Johann Gottfried Walther. Pfarrer Philipp Mosch hält eine kurze Andacht. Im Anschluss sind die Besucher zum Kaffeetrinken in der Kirche eingeladen. Der Eintritt ist frei - auch zur Reformationsausstellung.