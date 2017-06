Schönfließ: Singen für die Kirchensanierung

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (OGA) Die Schönfließer Dorfkriche ist ein Kleinod. Damit sie erhalten und saniert werden kann, lädt der Freundeskreis der Dorfkirche regelmäßig zu Konzerten ein. Am Sonnabend trat dort die Kreismusikschule Oberhavel mit ihrem Vokal- und Celloensemble auf. Romantisches wechselte in rascher Folge mit Pop und Barock sowie Soli mit Ensemblebesetzungen. Jedes vorgetragene Stück bot etwas Neues, ohne das Publikum zu überfordern. So folgten beispielsweise einem Auftritt von Amelie (Gesang), der vom Chor und einigen Celli begleitet wurde, die jüngsten Musikschulmitglieder. Sie boten ein Werk für zwei Streicher und Klavier, das sie ohne viel Aufhebens über die Bühne brachten und dafür reichlich Applaus ernteten.