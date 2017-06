Schulz attackiert Angela Merkel

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (MOZ) Ohne Gegenstimme der rund 600 Delegierten hat die SPD am Sonntag in Dortmund ihr Wahlprogramm beschlossen. Zuvor hielt Martin Schulz eine kämpferische Rede - und Altkanzler Gerhard Schröder sprach der Partei Mut zu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584113/

Schwerpunkte des Programms unter dem Namen "Zeit für mehr Gerechtigkeit" sind unter anderem die Einführung einer Familienarbeitszeit, mehr Investitionen und die bereits vorgestellten Konzepte für Renten und Steuern. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der EU.

In seiner Rede warf Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz der Union vor, "systematisch die Debatte um die Zukunft des Landes zu verweigern". Er sprach von "asymmetrischer Demobilisierung" und einem "Anschlag auf die Demokratie". In den vergangenen Jahren sei Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Taktik, sich nicht zu äußern und festzulegen, durchgekommen - doch "nicht mehr im Jahr 2017". Als die drei großen Fragen unserer Zeit machte Schulz Gerechtigkeit, Europa und den Frieden aus. Deutschland stehe vor einer "Richtungsentscheidung".

Schulz warf der Union auch vor, Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Erfolg gegeneinander auszuspielen, mit "Angstmacherei und Leitkulturgefasel" einen Keil in die Gesellschaft zu treiben und in alten Rollenbildern zu verharren. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare machte Schulz zu einer Koalitionsbedingung. "Wir werden die Ehe für alle in der nächsten Regierung durchsetzen", sagte er.

Harte Kritik übte Schulz an US-Präsident Donald Trump, den er einen "irrlichternden Präsidenten" nannte. Die Distanzierung der Kanzlerin geht ihm nicht weit genug und sei zu vage. Dass man sich auf Trump nicht verlassen könne, das wisse man nicht erst seit den letzten Treffen mit ihm. Auch warf Schulz der Bundeskanzlerin vor, zu Verstößen gegen europäisches Recht und den Geist Europas durch Polen und Ungarn zu schweigen. Vom türkischen Präsidenten Erdogan forderte Schulz die Freilassung inhaftierter Oppositioneller und Journalisten. Die Delegierten feierten Schulz am Ende seiner Rede mit minutenlangem Beifall und "Martin, Martin"-Sprechchören.

Unterstützung fand der Kanzlerkandidat bei Altkanzler Gerhard Schröder, der den Parteitag mit einer Rede eröffnete. Schröder erinnerte an die Wahl im Jahr 2005, als die SPD innerhalb weniger Wochen mehr als 20 Prozentpunkte aufholen konnte. Auch wenn es am Ende knapp nicht gereicht habe, sei die Aufholjagd enorm gewesen. "Was damals ging, das geht heute auch", sagte er und rief den Delegierten zu: "Auf in den Kampf! Venceremos!" (Spanisch für: Wir werden siegen)

Derzeit liegt die SPD in den Prognosen weit hinter CDU und CSU. Gleich zwei Umfragen kurz vor dem Parteitag sehen die Partei 14 beziehungsweise 15 Prozent hinter der Union.

(Kommentar Seite 2; Seite 4)