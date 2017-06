2000 Gäste beim Köhlerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Kaum war das Köhlerlied verklungen, zogen dunkle Wolken auf und der Himmel öffnete seine Schleusen. Das Jugendorchester Bad Freienwalde unter der Leitung von Florian Salewski, das das Fest diesmal eröffnete, konnte noch einige Lieder spielen, musste dann aber einpacken. Denn die empfindlichen Instrument dürfen nicht nass werden. Die Gäste flüchteten sich in Hütten, Unterstände, Forstgaragen und in die Gaststätte, bis der Regen vorbei war.

Nach dem Waldgottesdienst, den der Bad Freienwalder Pfarrer Björn Ferch leitete, begrüßte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann die Gäste zum nunmehr 22. Köhlerfest. Lehmann lud sie ein ,sich zu entspannen und das vielfältige gastronomische Angebot vom Fladenbrot über die Currywurst bis zum Kuchen zu nutzen.

Mit großen Appetit waren Besucher des Köhlerfestes angereist. Vor allem das in der Grube gegarte Wildschwein wirkte als Lockstoff. Seit mehr 20 Jahren bringen Dieter Goertz, Marco Roggow und Thomas Mattias das Fleisch unter die Leute. Es wird vom Knochen gelöst und drei Tage in einem Sud eingelegt. Danach wird es in Aluminiumfolie verpackt und in der Grube unten und oben mit glühender Holzkohle bedeckt vier Stunden lang gegart. 76 Kilogramm Fleisch von zwei Wildschweinen war in Kürze verkauft

Die Stephanus-Werkstätten warteten mit großer Vielfalt auf. Es gab unter anderem Flammkuchen direkt aus dem Ofen und einen Grillstand. 100 Steaks und 850 Würste hatte die Stiftung geordert.

"Für mich ist es trotz des Regens eins entspanntes Fest", sagte Christine Marx, Geschäftsführerin der Stephanus-Werkstätten. Sie stehe zum letzten Mal in der Verantwortung, weil sie sich im September in Ruhestand verabschiedet. Neuer Werkstattleiter werde Roman Burwig, der als Moderator die kurzfristig eingesprungen war. Ohne die mindestens 30 Mitarbeiter der Stiftung und die Vielzahl an behinderten Beschäftigten, die ehrenamtlich anpacken, wäre das Fest nicht zu stemmen, sagte Christine Marx.

Viele der Mitmachangebote beim Fest hatten mit Wald, Holz und Forst zu tun. Bei der Bad Freienwalder Jägerschaft konnten die Kinder Strohringe basteln und Kugeln auf eine Wildschwein-Zielscheibe werfen. Ferner konnte man sich im Bogenschießen ausprobieren. Die Waldarbeiter hatten lustige Wettkämpfe wie Holzklotz-Stapeln ausgedacht.

Beim Mal- und Zeichenwettbewerb haben Schulen aus Bad Freienwalde, Heckelberg und Falkenberg teilgenommen. 100 Bilder hängten Lea Lehmann und Zazcia Zimmermann von der Klasse 8b der Kretschmann-Oberschule auf. Bei ihnen gaben die Zuschauer ihre Bewertungen ab.