Verkleinerung statt Abriss

Der Stadtumbau wird in den nächsten drei Jahren größere Löcher in den Frankfurter Wohnungsbestand reißen als zunächst geplant. Laut dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) über die Abrissmaßnahmen für die Jahre 2018 bis 2020, gefasst im Juni vergangenen Jahres, sollten ab 2018 insgesamt 464 Wohnungen abgerissen werden: in den Häusern Langer Grund 28-54a (Wohnbau) sowie Johannes-Kepler-Weg 8-13 und Seelower Kehre 9-11 und 19-24 (jeweils Wohnungswirtschaft GmbH).

Vorausgesetzt, die SVV stimmt während ihrer nächsten Sitzung am 6. Juli zu, sollen zusätzlich 238 weitere Wohnungen verschwinden. Das betrifft zum einen die Häuser Thomasiusstraße 16-26 der Wohnungsgenossenschaft Süd im IV. Wohnkomplex in Neuberesinchen, womit die Woge Süd zum ersten Mal überhaupt Wohnhäuser abreißen lassen würde (wir berichteten). 118 Wohnungen sind betroffen. Zum anderen möchte die Wohnungsbaugenossenschaft (Wohnbau) zusätzlich die Häuser Konstantin-Ziolkowski-Allee 32-42 im Stadtteil Süd (100 Wohnungen) abreißen lassen und in Friedenseck in Neuberesinchen weitere 20 Wohnungen "vom Markt nehmen", wie es heißt.

Für die Wohnbau ist der Abriss im Stadtumbau zwar alles andere als Neuland. Im Friedenseck würde die Genossenschaft aber dennoch neue Wege beschreiten. Denn zum ersten Mal würde in Frankfurt ein Neubaublock nicht komplett verschwinden, sondern nur um zwei Etagen gekürzt. Um die oberen beiden, um genau zu sein. Die vierte und fünfte Etage gelten nicht nur im betroffenen Block Friedenseck 4-8 als schwer vermietbar. In den Häusern gibt es keine Fahrstühle und so weit nach oben laufen möchte heute kaum noch jemand.

In den benachbarten Würfelhäusern hatte die Wohnbau bereits in den vergangenen Jahren Fahrstühle einbauen lassen. Doch ein nachträglicher Einbau von Aufzügen im Block Friedenseck 4-8, in dem sich nur zehn oder elf Wohnungen je Aufgang befinden, ist aus Sicht der Wohnbau wirtschaftlich nicht vertretbar, heißt es in der Beschlussvorlage für die SVV. Ende Mai dieses Jahres hätten von den 20 Wohnungen in den oberen beiden Etagen bereits zwölf leergestanden.

Auf einen Komplettabriss des Blocks will die Wohnbau verzichten. Der Standort am Rande des I. Wohnkomplexes in Neuberesinchen, direkt an der Straßenbahnhaltestelle Johann-Eichorn-Straße, werde gern nachgefragt, heißt es in der Vorlage. Aus städtebaulicher Sicht werde der geplante Teilabriss in Nachbarschaft des Lutherstifts durchaus begrüßt. Die Wohnbau plant, die verbleibenden Wohnungen zu sanieren. Sollte der Teilabriss wirtschaftlich erfolgreich sein, könne für den Zeitraum ab 2021 der Abriss der oberen Etagen auch an anderen Standorten geprüft werden.

Der Stadtentwicklungsausschuss der SVV hat nun die zusätzlichen Abrisspläne ab 2018 mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen. Ein Beschluss der SVV ist Voraussetzung dafür, dass die beteiligten Wohnungsunternehmen Fördermittel für den Abriss der zusätzlich 238 Wohnungen bekommen.

Das geltende Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) 2014-2025 sieht für den Zeitraum 2018 bis 2020 den Abriss von bis zu 860 Wohnungen vor. 464 waren bereits benannt. Mit den jetzt zusätzlich geplanten 238 Wohnungen würde der Abriss von 702 Wohnungen feststehen.