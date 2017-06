Diebe zerstören Drachenboot

artikel-ansicht/dg/0/

Die Schleifspuren sind noch zu sehen. Jugendliche haben mit roher Gewalt das nagelneue, 8000 Euro teure und von den Vereinsmitgliedern vor wenigen Monaten mühsam zusammengesparte Drachenboot über das Tor gehievt. "Vorher müssen sie es schon fallen gelassen haben. Sie haben es 20 Meter über Steine geschoben und versucht, es zu Wasser zu lassen. Aber statt die Rolle zu treffen den Pfosten geschrammt", erzählt Marcus Müller vom Vereinsvorstand das Geschehen.

Gegen 1.30 Uhr wurden er und drei andere Dragons informiert. Doch da waren die Diebe schon über alle Berge. "Das Smallboat, das zehn Sportlern Platz bietet, wird wohl kaum noch zu retten sein", sagt Jens Grieger. Denn die Außenhaut ist an einer Stelle, das sogenannte Gelcoat, abgeplatzt. Ein Riss ist zu sehen. "Da dringt Wasser ein und die Glasfaser wird feucht. Dadurch wird die Wandung des Bootes gesprengt", erklärt Grieger weiter. Bei diesem weißen Drachenboot handelt es sich, wie auch beim Racingboat, um ein hochwertiges Sportgerät, das in einem Stück gegossen wurde. Schon mehrfach in den vergangenen zwei Jahren hatten die Lakeside Dragons, die im Kulturpark ihren Vereinssitz haben, ungebetenen Besuch. Der Dreier-Kanadier war schon zweimal Ziel eines Diebstahlversuchs geworden. Die letzte Attacke hat auch dieses Boot nicht überstanden.

"Diejenigen, die hier zu viel Energie haben und uns immer wieder schädigen, sollten sich lieber sportlich betätigen. Gern auch bei uns. Wir trainieren immer freitags ab 18 Uhr und sonntags ab 16 Uhr", lädt Andres Kabbe ein. Marcus Müller und seine Mitstreiter - den Verein gibt es seit zehn Jahren - setzen 100 Euro Belohnung für den entscheidenden Tipp aus, der zu den Tätern führt - E-Mail: info@lakeside-dragons.com. Die sollen für ihre Missetat geradestehen. Denn ob die Versicherung zahlt, da zucken Müller und seine Mitsportler ratlos mit den Schultern.

Sie fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen, die aus ihrer Sicht dafür sorgen muss, dass der Kulturpark sicher ist und nicht dauernd eingebrochen wird. "Die Security sollte die kompletten Nachtstunden abdecken. Und vor allem auch an den Wochenenden, wenn die Jugendlichen hier einfallen", sind sich Müller und die anderen einig. Froh wären sie auch über einen Sponsor, der ihnen vielleicht finanziell unter die Arme greift. Für einen sicheren, hohen Zaun etwa.