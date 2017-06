artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Juli (Samstag) stimmt der Brandenburger Gospelchor zugunsten der José-Carreras-Leukämie-Stiftung ein Benefizkonzert in der St. Gotthardtkirche an. Ab 15 Uhr erheben die bis zu 30 Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen, um Lebensfreude zu vermitteln. Mit "Amazing", "Joshua" und "Halleluja". Der Eintritt ist frei; alle Spenden kommen der Stiftung zugute. "Ich spende regelmäßig für sie - aus Überzeugung. Und diesmal macht der ganze Chor mit. Deswegen kommt auch ein Vertreter der Stiftung", berichtet die Vorsitzende des Vereinsvorstandes Ramona Benner. Sie hofft, das neben den vielen vertrauten Chor- und Gospelfans noch mehr Neugierige kommen. "In der Gotthardtkirche ist viel Platz und eine wunderbare Akustik. Das sollten sich auch Brandenburg-Urlauber nicht entgehen lassen", wirbt Benner.