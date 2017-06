Prickelnde Atmosphäre

artikel-ansicht/dg/0/

Viele Zuschauer, begeistertes Publikum und prickelnde Stimmung bei eher kritischem Wetter: Über 200 Teilnehmer und Besucher erlebten am Sonnabend einen rasanten und professionellen Mix aus Wettbewerb und Show-Einlagen. Für die künstlerische und atmosphärische Beschallung sorgte Nauens Musikperformer Benjamin Lindner (Beluxe).

Ob frisch aufgestoßene Ellbogen oder Schorf an den Kniescheiben - kaum einen Teilnehmer sah man ohne Blessuren beim Wettkampf. An der frischen Luft heilt so etwas am besten, das weiß man ja. Knie- und Armschoner sind bei den Fahrern ohnehin verpönt, der Helm ist jedoch Pflicht. Umso erstaunlicher, welche Geschwindigkeiten und Sprünge mit den Geräten erreicht werden - da können die Rädchen auch noch so klein sein!

Das Wetter hätte dem Contest um Haaresbreite einen Strich durch die Rechnung gemacht, als am späten Mittag Regen einsetzte. Der Moderator und BMX-Profi vom Team "FrissDreck", Daniel Jahnke, legte eine kurze Pause ein, um die Wetterlage zu sondieren. Selbst der starke Wind führte zu Beeinträchtigungen. "Wenn der Regen nicht in wenigen Minuten aufhört, müssen wir den Wettbewerb abbrechen. Der Beton der Piste wird bei Regen sehr glatt und die Reifen verlieren den Grip", erklärt er. Die Unfall- und Verletzungsgefahr steige dann um ein Vielfaches, so der Profi, der sich im Nachmittagsverlauf selber eine üble Verletzung zugezogen hat, als bei einer Vorführung sein Rad auf den rechten Unterschenkel krachte und ihn quetschte. Für ihn reichte es dennoch zum zweiten Preis in der Gruppe der ab 18-Jährigen. Seine Gruppe "FrissDreck" trainiert seit über sechs Jahren neben dem Dallgower Sportplatz in der Hamburger Straße. Dort hat auch der jüngste Teilnehmer des heutigen Tages, Leon Rothämel (4 Jahre) aus Dallgow das BMX-Radfahren gelernt, wie sein Vater Sebastian erzählt.

Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) will den Aktionstag gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren "als jährliches Event zu einem jugendkulturellen Höhepunkt etablieren, um die Skate - und BMX-Szene weiter aufzubauen und ihr eine eigene Plattform in Nauen zu bieten", betont Fleischmann zur Eröffnung der Veranstaltung. Er selber wolle nach seinen erlittenen Kreuzbandrissen lieber kein BMX-Rad auf der hiesigen Anlage ausprobieren, ulkte das Stadtoberhaupt.

Veranstaltet wurde "Nauen auf Rollen" übrigens von der Johanniter Jugend der Johanniter-Unfall-Hilfe, finanzielle Unterstützung gibt es von der Stadt Nauen, und der technische Support kommt vom Never Enough Streetstore aus Brandenburg/Havel. Die Olympiade wird vom Kreissportbund Havelland veranstaltet. Die Fahrer werden von der Jury unter anderem in den Disziplinen Trickvielfalt, Schwierigkeit und Stil bewertet. Gewinner in der Gruppe 1 (0 - 12 Jahre) wurde Leslie Lindhorst aus Riewend, Platz eins der Gruppe 2 (13 - 18 Jahre) wurde erneut Mats Mannshardt aus Nauen (OT Kienberg/Teufelshof) belegt. In der Gruppe 3 (ab 18 Jahre) gewann Marvin-Pascual Kopka aus Seeburg. Bei den Skatern gewann Matthias Kausmann aus Brandenburg/Havel den ersten Platz. Der Bürgermeister Fleischmann sorgte abschließend für den Medaillenregen.