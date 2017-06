Berührender Lale-Andersen-Abend

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Seefahrer, Liebe und Herzschmerz: Das sind die Themen der Lieder von Lale Andersen, dem "Spatz vom Weserdeich". Dass die eins weltberühmte Sängerin nicht in Vergessenheit gerät, ist unter anderem der Schauspielerin Christel Leuner zu verdanken.

Die heute 73-Jährige beschäftigt sich schon lange intensiv mit dem Leben und Werk der Lale Andersen und erzählte davon jetzt im Schlossmuseum Oranienburg.

Seit sechs Jahren gibt es dort die Veranstaltungsreihe "Theater im Schloss Oranienburg". Sie hat sich gut bewährt. "Es ist bereits Tradition, ein kleiner literarischer Salon. Was auf der Bühne nicht gespielt werden kann, wird gelesen oder erzählt", so Christine Krüger. Gemeinsam mit Kastellanin Berit Gloede, mit der sie diese Veranstaltungen organisiert, sorgt sie für besonders schöne kulturelle Erlebnisse für die Besucher. Mit Christel Leuner holte das Team jetzt eine großartig talentierte Erzählerin in den kleinen Museumsraum. Die Schauspielerin gestaltete den Lale-Andersen-Abend gemeinsam mit Pianist Christian Deichstetter.

"Ein wunderschöner Nachmittag, jetzt freuen wir uns auf einen unterhaltsamen Abend", schwärmten Erika Becker und ihr Begleiter Professor Dr. Günther Kabus. Das Paar aus Lehnitz ließ sich, wie viele andere Gäste, zunächst durch das Schlossmuseum führen, um dann mit etwa 50 weiteren Besuchern zum Lale Andersen-Abend im Museumsraum Platz zu nehmen.

Mit dem Lied "Lili Marleen", von Hans Leip bereits 1915 getextet und von Norbert Schultze unter dem Titel "Lied eines jungen Wachpostens" vertont, war Lale Andersen berühmt geworden, nachdem sie es 1939 in ihr Repertoire aufgenommen hatte. Wie ein Komet eroberte die Sängerin damit die Herzen der Soldaten an allen Fronten. Das Lied hat bis heute nichts von seiner Magie verloren. "Lili Marleen" wurde 1941 erstmals aus einer Not heraus im Belgrader Soldatensender aufgelegt. Lale Andersen gehörte damals zu den berühmtesten Deutschen.

Christel Leuner gelang es, das Publikum gleich zu Beginn mit auf eine Reise zu nehmen. Sie entführte die Menschen aus dem Raum im Schloss hinunter zur Havel, wo alle in ein Boot stiegen und sich per Seeweg von Oranienburg nach Bremerhaven aufmachten. Dort wohnte Christel Leuner selbst Anfang der 1990er-Jahre nahe dem Stadttheater. In der Stadt erblickte Lale Andersen 1905 das Licht der Welt.

"Kennen Sie Liese-Lotte Helene Berta Bunnenberg oder Nicola Wilke", fragte Christel Leuner in die Runde. Viele der Zuhörer zuckten mit den Schultern. Aber dann wurde ihnen erklärt, dass Lale Andersen diese Namen, ob Geburtsname oder Pseudonym, verwendete. Sie, die blutjung heiratete und drei Kinder hatte, gab ihren Nachwuchs zur Betreuung zu Familienmitgliedern, da der Mann untreu war und sie ihm nicht traute und sie unbedingt zum Theater wollte. Ihr künstlerischer Lebensweg begann in Berlin und führte in die Schweiz. Sie schauspielerte und stand später mit Volksliedern, Chansons und Schlagern auf Kleinkunst- und Kabarettbühnen.

"Lale Andersen ordnete sich einerseits der NS-Diktatur unter, baute sich ein Haus auf der Ostfriesischen Insel Langeoog, verbrachte dort die Ferien mit ihren Kindern. Andererseits weigerte sie sich 1942, das Warschauer Ghetto zu besichtigen. Ihre brieflichen Kontakte zu Emigranten in der Schweiz hielt sie aufrecht. Ebenso die Verbindung zu Rolf Liebermann, dem jüdischen Komponisten, mit dem sie liiert war und der nach dem Krieg seine glänzende Karriere in Hamburg zur Vollendung brachte. Der tatsächlich geplanten Einweisung in ein Konzentrationslager entging sie nur, weil dies die BBC öffentlich machte und somit die Nationalsozialisten zu einem Dementi nötigte", berichtete Christel Leuner.

Sie saß auf der kleinen Bühne, neben ihr stand ein Orangenbäumchen mit reifen Früchten. Dort hing auch das Equipment der Erzählerin in den Zweigen: Seemannsmütze, rote Stola und Stahlhelm, alles, was zu dem jeweilig beschriebenen Lied der Lale Anderen passte. Neben der Geschichte der Sängerin stellte Christel Leuner auch Zeitgenossen vor. Als sie sich die Kapitänsmütze aufsetzte und den Hans Albers gab, forderte sie spontan Gisela Walther auf, die in der ersten Reihe saß, mit ihr zu tanzen.