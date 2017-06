Schweden an der Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Eigentlich stand es schon bei Anreise des militärhistorischen Vereins "Gustav II Adolfs Fussfähnlein" aus dem schwedischen Göteborg fest, dass die Mitglieder als Verlierer vom Feld gehen werden. Denn so will es die Geschichte, die am Wochenende in Rathenow wieder lebendig wurde. An den Schwedentagen sind Brandenburger die Sieger, die Rathenow im Juni 1675 von den schwedischen Besatzern befreiten.

Zahlreiche Besucher wollten die Inszenierung von Besatzung und Befreiung erleben. Schauplatz war erneut der Kirchberg, obgleich sich die Geschichte seinerzeit in der gesamten Altstadt zutrug. Der Kirchberg stellte sozusagen eine Miniatur des damaligen Rathenow dar. Am gesamten Wochenende herrschte reges Markttreiben. Händler und Handwerker, natürlich kostümiert, belebten die Veranstaltung nachhaltig. Wer Lust hatte, konnte, ehe es ernst wurde, die historisch gewandeten Schweden in ihrem Heerlager besuchen und kennenlernen.

Am 24. Juni 2017 um 11.00 Uhr begannen dann die Kampfhandlungen. Schwedische Truppen, natürlich mit den Gästen aus Göteborg, wollten über die Kirchbergbrücke auf den Festplatz gelangen. Mit Kanonendonner und Kampfgeschrei rückten sie Stück für Stück ihrem Ziel näher. Nach der Eroberung wurde geplündert. Die Schweden wähnten sich in Sicherheit. Sie wussten ja nicht, was auf sie noch zukommen würde.

Um 16.00 Uhr wurde es richtig voll auf der Freifläche vor der Kirche. Die Zuschauer erwarteten die kurfürstlichen Truppen, die den Befreiungsschlag führten. 1675 hatten sie in aller Stille von Westen her über die Havel übergesetzt. Deshalb griffen sie nun von der Havelseite aus an und trieben die Schweden vor sich her.

Zur Begeisterung der Zuschauer ging es richtig zur Sache. Mit sehr lautem Kanonendonner und viel Pulverdampf aus neun Kanonen begann das Gefecht auf dem Festplatz. Mit Degen, Musketen und Piken ging es sodann in den Nahkampf über. Es kam, wie es kommen musste: Die Brandenburger siegten und vertrieben die Schweden aus der Stadt. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Darsteller auf beiden Seiten hatten ihren Spaß an dieser Gefechtsinszenierung. Danach absolvierten alle eine Ehrenrunde um die Sankt-Marien-Andreas-Kirche.

Das Ganze wiederholte sich am Sonntag, 25. Juni, an dem sich die Befreiung Rathenows zum 342. Mal jährte. Laut heute geltendem Gregorianischen Kalender hatte der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm, in der Nacht zum 25. Juni 1675 den Sieg an der Havel errungen, nach damals geltendem Julianischen Kalender war es der 15. Juni.