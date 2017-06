Sachsenhausen im Märchenrausch

artikel-ansicht/dg/0/

Das jährliche Ortsfest in Sachsenhausen hat - damit es eine runde und gelungene Sache wird - viele freiwillige Helferinnen und Helfer. Denn nicht nur am Sonnabend gab es volles Programm. Die Party ging schon am Freitagabend mit einem Fackelumzug los. Treffpunkt war die "Alte Badestelle".

Am Sonnabend eröffnete die Theatergruppe des Grundschulen-Horts das Ortsteilfest. Viel Applaus gab es für die Aufführung "Der verzauberte Märchenwald". Anschließend hatten die "Blaulichtzwerge" der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausens ihren großen Auftritt. Im Laufe des Tages - das Programm war erst gegen Mitternacht beendet - konnten sich Groß und vor allem Klein an den verschiedenen Ständen vergnügen und sich zwischendurch mit einem Imbiss kräftigen.

Gehörten einerseits die bunten Luftballons mit allerlei Motiven wie einem Pferd, einem Motorrad oder den Minions bei den Kindern zu den Rennern, so gab es andererseits auch großes Gedränge bei den Mitmach-Angeboten. Sehr beliebt war die Bastelstraße, welche die "Kreative Montagsrunde" - eine lustige Gruppe von 15 Rentnerinnen - aufgebaut hatte. Sie selbst hatten sich passend zum Motto in Schale geworfen. Und so tauchten unter anderem das Rotkäppchen und sogar der Froschkönig ganz in Grün auf, wenn auch in rosa Sandalen. Die Kinder konnten an Tischen sitzen und Perlen auffädeln, einen Fächer ausschneiden oder sich eine selbstgebastelte goldene Krone aufsetzen lassen. Die Klebepistole war häufig im Einsatz.

"Uns macht das großen Spaß", sagte Käte Brüning von der Sachsenhausener Montagsrunde. Auch zu Weihnachten seien ihre Mitstreiterinnen und sie mit der Bastelstraße stets im Einsatz. "Das ist doch eine gute Sache. Man lernt sich kennen, kommt ins Gespräch und tut etwas für eine gute Nachbarschaft."

Am Samstagabend trat noch das Duo "For Fun" auf. Da war die vierjährige Mareen aber längst zu Hause.