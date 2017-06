artikel-ansicht/dg/0/

«Transformers» mit schwachem Start in den USA

New York (dpa) Zum Start des fünften «Transformers»-Films geht der Reihe in den USA die Puste aus: «Transformers: The Last Knight» mit Mark Wahlberg spielte nach vorläufigen Zahlen nur rund 45,3 Millionen Dollar (40,5 Millionen Euro) ein. Der vierte Teil der Filmserie hatte 2014 am ersten Wochenende noch etwa 100 Millionen Dollar eingenommen. Trotzdem reicht es für den Actionfilm für den Spitzenplatz in den US-Kinocharts am Wochenende.

Mark Wahlberg bei der US-Premiere des Films «Transformers: The Last Knight» in Chicago.



© Rob Grabowski/Invision/AP/dpa