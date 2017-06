Der alte Derfflinger wieder im Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Kurfürsten- /Ecke Derfflingerstraße, das ist mitten in Berlin. In der havelländischen Kreisstadt gibt es diese Straßennamen nicht. Eine entsprechende Würdigung hätten sowohl der Große Kurfürst, dem aber ein Denkmal auf dem Schleusenplatz gewidmet ist, und Georg von Derfflinger allemal verdient.

Der Große Kurfürst, Mario Lienig (li.), und sein General Georg von Derfflinger (alias Michael Renz) am Wochenende in Rathenow.

Der General stellte lange Zeit eine nicht sonderlich bekannte Gestalt der Rathenower Heimatgeschichte dar. Das änderte sich erst zu den Schwedentagen an der Havel, als Derfflinger endlich groß raus kam, zuletzt am vorigen Wochenende. Der Mann, der den ranghohen brandenburgischen Offizier verkörpert, heißt Michael Renz und macht von Anfang an mit bei den Schwedentagen, die 2017 ihre vierte Auflage erlebten. Vor 342 Jahren hatte Derfflinger den Angriff auf die schwedischen Besatzer Rathenows geleitet.

Dieser General war neben dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm und dem havelländischen Landrat Jakob Friedrich von Briest die dritte, vermutlich sogar die wichtigste der Säulen, auf denen der militärische Erfolg des Jahres 1675 beruhte. Es hatte sich von Vorteil erwiesen, dass der 1606 in ärmlichen Verhältnissen geborene Derfflinger während des Dreißigjährigen Krieges, der 1648 ein Ende fand, lange Zeit in schwedischen Diensten gestanden hatte. Seine Sprachkenntnisse setzte er im Juni 1675 dazu ein, die schwedischen Besatzer Rathenows im Schlaf zu überraschen. Er soll stets an vorderster Front gekämpft haben.

Seit 1655 war der Große Kurfürst Dienstherr Derfflingers. Letztlich starb der Offizier 1695 fast 89-jährig im Range eines Generalfeldmarschalls. Georg von Derfflinger wurde im märkisch-oderländischen Gusow beerdigt. Sein Lebenslauf findet sich daher im Internet auf www.schloss-gusow.de. Seinen Dienstherren hatte er um sieben Jahre überlebt. Seinen letzten Einsatz hatte Derfflinger 1689/90.

Obgleich in Rathenow nichts an den brandenburgischen Offizier erinnert, gab es doch einst ein Restaurant, das "Zum Alten Derfflinger" hieß. Aus der Derfflinger-Straße wurde nach 1945 die Friedrich-Engels-Straße.