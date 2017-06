artikel-ansicht/dg/0/

Briese (til) Eine Geburtstagsparty mit 60 Personen ist am Sonnabend kurz vor Mitternacht am Briesesee von der Polizei beendet worden. Zuvor war bei der Polizei eine Anzeige wegen Ruhestörung eingegangen. Die Party war bei Facebook beworben worden. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein Großteil der Gäste. Angetroffen wurde vor Ort aber noch ein betrunkener 15-Jähriger mit einem Atemalkoholwert von 1,1 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung durch das Verabreichen von Alkohol aufgenommen. Weitere vier Minderjährige wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Zum Schluss durfte die Polizei noch den Strand aufräumen. Zurückgelassene Gegenstände wurden inzwischen dem Fundbüro übergeben.