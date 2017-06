artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Führende CDU-Politiker haben die heftige Kritik von SPD-Chef Martin Schulz am Wahlkampfstil von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückgewiesen. "Diese Wortwahl haben wir bei Terroristen genutzt bisher", sagte CDU-Bundesvize Julia Klöckner am Montag vor einer Vorstandssitzung in Berlin. Schulz hatte Merkel und der Union am Sonntag beim SPD-Parteitag einen "Anschlag auf die Demokratie" vorgeworfen, indem sie sich vor inhaltlichen Aussagen drücke und damit eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf nehme.