Ukraine erwartet Besuch von US-Außenminister

Kiew (dpa) Die Ukraine erwartet im Juli den ersten Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson. Ebenso hätten sich UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im kommenden Monat angekündigt, sagte Präsident Petro Poroschenko ukrainischen TV-Sendern in einem Interview am Sonntagabend. Daten nannte er nicht. Bis September sollen Poroschenko zufolge zudem mit US-Verteidigungsminister James Mattis in Kiew mehrere militärische Abkommen unterzeichnet werden. Inhalt soll unter anderem die Lieferung von Verteidigungswaffen sein.