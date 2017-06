Drogenkartell im Dorf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584182/

Am späten Donnerstag Abend wurde auf der Burg Eisenhardt symbolisch das Kriegsbeil begraben, wurde der Friedensschluss vor vielen hundert Augenpaaren besiegelt. Mit einen Händedruck und der Annemarie-Polka.

In den kommenden drei Wochen besteht jeweils von Donnerstag bis Sonntag weiterhin die Gelegenheit, hautnah dabei zu sein und zusätzlich zu erleben, wie Egon Olsen (Frank Grünert) von einem seiner vielen Gefängnisaufenthalte zurückkehrt und sich mit Benny (Christoph Bernhard) und Kjeld (Ulrich Schwarz) aufmacht, um den ganz großen Coup zu landen. Natürlich in Bad Belzig.

Am Donnerstag Abend feierte das der Feder von Frank Grünert und Harald Richter entstammende Theaterstück "Die Olsenbande kehrt zurück - der zweite Flämingcoup" bereits Premiere. Das Publikum war begeistert und sparte im Nachhinein weder am Applaus, noch an lobenden Worten.

Die Freilichtbühne auf der Burg Eisenhardt wurde dabei zum Ort des Geschehens. Für zwei Stunden gehörte sie Egon, Benny, Kjeld, Yvonne (Andrea Seitz.), Fie (Ida Hartung) und Borge (Julius Franz), die von über 40 Darstellern, unter anderem aus den Reihen des Jugendtheaters Strumpfhose, der Olsen-Band und dem Olsen-Projektchor unterstützt wurden.

Im zweistündigen Theaterstück wird neben Bad Belzig der nur wenige Kilometer entfernt liegende Ort Werbig Teil der Aufführung. In dem 160 Einwohner zählenden Dorf gibt sich das europäische Drogenkartell sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Schwarzgeldlisten liegen, schwer bewacht, im Safe einer großen Milchviehanlage! Ähnlichkeiten zu lebenden Personen und Ereignissen im Fläming sind natürlich rein zufällig und frei erfunden.

Von all dem hat Egon Olsen - wo sonst als während seines letzten Gefängnisaufenthaltes - erfahren. Entlassen, wird er sofort mit den finanziellen Nöten von Benny und Kjeld konfrontiert, wobei Yvonne die schwere der Problematik mit einem eindrucksvollen Wortschwall gleich zu Beginn der Aufführung schildert. Und so wird es für das dreiköpfige Gaunertrio höchste Zeit, den finanziellen Engpass zu überbrücken. Schließlich wollen Fie und Borge heiraten - Nachwuchs hat sich angekündigt. Den Tresor, mit der "schwärzesten Literatur" der Welt zu knacken, ist für Egon kein Problem. Doch was danach passiert, wird für die Lachmuskeln des Publikums zu einem Marathon. Die Ereignisse um den zweiten großen Cup der Olsenbande im Fläming beginnen sich zu überschlagen. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, der Besuch der Theateraufführung kann nur empfohlen werden.