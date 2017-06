Kabelschaden sorgt für stundenlangen Stromausfall

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder/Borgsdorf (til) Ein Kabelfehler im Mittelspannungsnetz der E.dis AG hat am Sonnabend für einen zweieinhalbstündigen Stromausfall in Birkenwerder und Borgsdorf gesorgt. Nicht nur etliche Haushalte waren betroffen. Auch Ampeln fielen aus, ebenso die Kassensysteme in diversen Geschäften. An den Tankstellen konnte zeitweise kein Sprit gezapft werden. Das beschädigte Kabel lag nach E.dis-Angaben an der Landstraße zwischen Velten und Borgsdorf. Durch unverzüglich eingeleitete Umschaltvorgänge habe der Stromausfall auf etwa 2,5 Stunden begrenzt werden, sagte ein Sprecher.