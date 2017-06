Plötzlich 80: Bundestagskandidat altert für den Wahlkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bu) Die Hände zucken unkontrolliert, der Blick ist durch den grauen Star getrübt, das Hören und das Gehen fallen schwer. Schon nach weniger als hundert Metern über Oranienburgs Straßen muss sich Benjamin Grimm auf der Sitzfläche seines Rollators ausruhen. Eine mit Gewichten gefüllte Weste und Manschetten an Ellenbogen, Fuß- und Handgelenken von insgesamt 35 Kilogramm belasten den Körper des 32-Jährigen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584195/

Trübe Sicht und Tremor in den Händen: Da wird die Suche nach Kleingeld zur Herausforderung. Benjamin Grimm steckt in einem Altersanzug und fühlt dem Dasein eines 80-Jährigen nach.

Trübe Sicht und Tremor in den Händen: Da wird die Suche nach Kleingeld zur Herausforderung. Benjamin Grimm steckt in einem Altersanzug und fühlt dem Dasein eines 80-Jährigen nach. © Burkhard Keeve/OGA

Alles zusammen lässt den jungen SPD-Bundestagskandidaten plötzlich auf gefühlte 80 Jahre altern. Als Grimm vor dem Schreibwarenladen am Bahnhof mit einem Rentnerpaar ins Plaudern kommt, gerät er an seine Grenzen.

"Ich wurde immer unsicherer, verstand sie nicht richtig, wusste nicht, ob sie mich verstehen", so Grimm, "ich konnte nicht erkennen, ob sie sauer auf mich waren oder sie es lustig fanden, wie ich herumrenne."

Mit seiner medienwirksamen Aktion will Grimm während des Bundestagswahlkampf auf den Altenpflegeberuf aufmerksam machen. "Das Bild in der Gesellschaft und ihr Gehalt müssen sich ändern." Pflegeberufe müssten attraktiver werden. Vor dem Hintergrund der älter werdenden Gesellschaft - bis 2030 wird jeder dritte Brandenburger älter sein als 65 Jahre - kann Bianca Rehse nur zustimmen. Sie leitet die Oranienburger Altenpflegeschule und hat Grimm den Altersanzug zum Selbsterfahrungstest ausgeliehen. Damit dem jungen alten Herrn mit seiner dunklen Brille, den großen Kopfhörern und der Gehhilfe nichts passiert, hat Rehse ihm zwei Altenpflegeschülerinnen an die Seite gestellt. Immer wieder springen ihm Andrea Ziemann und Nastasja Kuntsche zur Seite.

Im Schreibwarenladen von Manuela Menzel muss er aber selbst klarkommen und Kleingeld trotz Tremor aus der Geldbörse fischen und die gekaufte Briefmarke einstecken - es klappt leidlich. Dann schleicht er vorsichtig die drei Stufen zurück auf die Straße.