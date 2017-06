13-jähriger Schüler greift Lehrerin mit Schere an

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein 13-jähriger Jugendlicher ist am Montagmorgen in der Lindenschule mit einer Schere auf seine Lehrerin losgegangen. Diese konnte den tätlichen Angriff allerdings abwehren, der Junge flüchtete daraufhin aus der Schule.

An der Lindenschule in Oranienburg, einer Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", kam es am Montagmorgen zu dem Übergriff auf eine Lehrerin. © MZV/Burkhard Keeve

Die alarmierte Polizei konnte den Jugendlichen in der Bernauer Straße stellen und brachte ihn umgehend zurück in die Schule. "Dort wurde jedoch entschieden, dass er am Montag nicht mehr am Unterricht teilnehmen soll", bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage. Stattdessen wurde er noch vor Ort an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen den 13-Jährigen, der vor dem Übergriff bereits im Klassenraum randaliert und Stühle und Tische beschädigt hatte, wird nun wegen dem Versuch der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Aufgrund seines jungen Alters muss der Schüler aber mit keiner Strafe im herkömmlichen Maß rechnen.

"In solchen Fällen wird geprüft, ob der Jugendliche schon häufiger auffällig geworden ist", erklärt Dörte Röhrs. "Falls ja, erwartet ihn eine erzieherische Maßnahme." Zusätzlich wird in Fällen, bei denen der Täter das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, das zuständige Jugendamt informiert.