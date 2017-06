artikel-ansicht/dg/0/

Stechow (MOZ) Vor 700 Jahren trat Ritter Eckard von Stechow als Zeuge beim Verkauf des Ortes Barnewitz an das Domkapitel von Brandenburg auf. Die davon kündende Urkunde von 1317 lagert noch heute im Domstiftsarchiv. In der Stechower Dorfchronik ist sie ebenfalls abgebildet und übersetzt. Sie gilt gleichzeitig als Ersterwähnung des Ortes, weshalb es dort eine 700-Jahr-Feier gab. Am Samstag wurde per Scheunenfest gefeiert. Schon am Freitag hatte Friedrich-Leopold von Stechow zu einem Grillabend in den Pfarrgarten eingeladen.

Marie-Agnes und Friedrich-Leopold von Stechow am Freitag im Pfarrgarten in Stechow.

Mit Friedrich-Leopold Freiherr von Stechow hat erstmals seit dem 18. Jahrhundert wieder ein Vertreter des Geschlechts Immobilienbesitz im Dorf. 1725 hatte Kaspar Heinrich von Stechow das Gut verkauft und war fort gezogen. Deshalb gab es in der Folge keine von Stechow mehr in

Friedrich-Leopold ist gebürtiger Thüringer, er kam 1942 in Bad Salzungen zur Welt. Kurze Zeit lebte die Familie in Berlin-Kladow. Nach Kriegsende zog sie in den Westen Deutschlands. Nach dem Studium war Friedrich-Leopold von Stechow in Führungspositionen verschiedener Banken tätig. 1973 hatte er in Würzburg promoviert. 2004 wurde Dr. von Stechow zum Honorarprofessor an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam bestellt.

Mit dem Havelland hatte er zunächst nicht so viel im Sinn. Das Bedürfnis nach Heimat hatte ihn zunächst nach Berlin gezogen - erst später an Wochenenden ins Havelland. In Stechow hatte von Stechow 2013 das Pfarrhaus mit dem dazugehörigem Garten gekauft. "Die Familiengeschichte hat mich bewogen, hier her zu kommen und dieses Anwesen zu erwerben", erzählte er am Freitag auf Nachfrage. Somit hat es nach seinem Bruder, dem Nennhausener Schlossherren Alexander von Stechow, einen zweiten von Stechow in die westhavelländische Region gezogen.

Ein bis zwei Mal im Monat sind Friedrich-Leopold und seine Ehefrau Marie-Agnes inSonst leben sie berufsbedingt weiter in Berlin-Dahlem. Frau von Stechow ist Germanistin. Beide haben fünf Kinder und elf Enkelkinder. Auch die Kinder und Patenkinder nutzen Stechow, um sich dort zu erholen und die schönen Seiten der Region zu genießen.

"Am besten gefällt mir am Havelland der blaue Himmel, das gute Klima, die vielen Seen und die Kiefernwälder", so Friedrich-Leopold von Stechow weiter. "Am meisten bewegt haben mich die Menschen hier. Wir wurden von der Dorfgemeinschaft sehr freundlich angenommen."

Verwunderlich ist das nicht, in Anbetracht der herzlichen und freundlichen Art, mit der das Ehepaar von Stechow mit Gästen und Dorfbewohnern umgeht. Im Gespräch am Freitag stellte man schnell fest, dass die beiden Kunst-, Kultur- und Geschichtsfreunde sind. Besonders die Familien- und die Dorfgeschichte liegen ihnen am Herzen.

Sie tragen sich mit der Idee, in Stechow Treffen von Historikern zu veranstalten, die an der Geschichte des Havellands interessiert sind. So weit ist es aber noch nicht. Indes hat eine vorherige Initiative schon Ergebnisse gebracht. 2004 hatte Friedrich-Leopold von Stechow zu den Gründern des Fördervereins Dorfkirche Stechow gehört. Seit damals hat sich viel getan im Gotteshaus. Renovierungen und Reparaturen an Orgel, Turm mit Uhr, Dach, Innenraum und Fenster der Kirche wurden bereits vorgenommen.

Die Fakten zu den eigenen Wurzeln sitzen: "Das Geschlecht der Stechows erscheint erstmals in einer Urkunde des Kaisers Friedrich I. (Barbarossa) im Jahr 1181 mit den Gebrüdern Henricus, Wernerus und Gerardus de Stechowe. Sie waren in Porstendorf bei Camburg an der Saale begütert", so der Nachfahre. Wohl im 12. Jahrhundert sind die von Stechow in die damals noch junge Mark Brandenburg gekommen.

Die Ahnenchronik derer von Stechow verzeichnet natürlich auch Eckard vonDas ist jener Ritter, durch den die von Stechow 1317 erstmals im Havelland Erwähnung fanden. Vermutlich haben sich Ort und die von Stechow schon lange davor gegenseitig bedingt. Friedrich-Leopold zeigte am Freitag ein altes Foto, das er erst vor kurzem aus dem Glockenarchiv des Nürnberger Nationalmuseums erhielt.

Auf ihm ist eine der während des Ersten Weltkriegs eingeschmolzenen Stechower Kirchenglocken zu sehen. Dieses Foto könnte bestätigen, was viele schon längst vermuten: Die Stechow-Geschichte beginnt im 12. Jahrhundert. Denn auf dem Foto wird die Glocke Nr. 7/4/42 (2) aus der Stechower Kirche mit dem Jahr 1140 datiert. Was aber weitere Fragen aufwirft. Gilt doch das Jahr 1150 als das, in dem Albrecht der Bär durch Erbschaft in den vormals slawischen Besitz des Havellands kam und fortan ihm getreue Adlige mit Lehen versorgen konnte. Wenn das mal nicht für lebhafte Diskussionen unter Historikern sorgen wird.