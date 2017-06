Erneut Programmpreis für Haveltorkino

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Rathenow (MOZ) Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat zum 19. Mal den Kinoprogrammpreis verliehen. Mit insgesamt 432.500 Euro seien das vielfältige Engagement und die innovative Programmgestaltung in 48 Filmtheatern geehrt worden, wie auf www.medienboard.de mitgeteilt wird. Demnach wurden 32 Berliner Filmtheater geehrt und 16 aus Brandenburg. Auch das Rathenower Haveltorkino hat einen Preis erhalten - 7.500 Euro, es ist bereits der dritte Programmpreis in drei Jahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584204/

Zur Begründung heißt es seitens des Medienboards: "800 Jahre ist das Städtchen Rathenow schon alt, das Kino ist deutlich jünger und macht mit vielen Kooperationen und Themen ein wirklich frisches buntes engagiertes Programm für alle." Kinobetreiberin Christl Schneewind hatte sich wie alle anderen Preisträger beim Medienboard beworben. In ihrer Bewerbung hatte sie nach eigenen Angaben den Umstand hervor gehoben, dass die 800-Jahr-Feierlichkeiten bei ihr im Kino begonnen hatten.

Seit 2009 betreibt die gebürtige Fränkin das Haveltorkino. In "Der besondere Film der Woche" tauchen oft anspruchsvolle Produktionen auf. Das nächste Mal läuft "Churchill", ein Film über den früheren Premierminister Großbritanniens. Indes ist am kommenden Sonntag Premiere für die Initiative der "Freunde für Europa", einem lockeren lokalen Verbund von EU-begeisterten Leuten, zu dem sich Christl Schneewind zählt. Am 2. Juli ist der Streifen "Suite française - Melodie der Liebe" im Haveltorkino zu sehen. Dieser entstand nach dem unvollendeten Roman von Irène Némirovsky. Die 1903 in Kiew geborene Französin kam als Jüdin 1942 ins KZ Auschwitz, wo sie an Typhus starb. Der Film thematisiert die Liebe eines Wehrmachtoffiziers und einer Französin, bei deren Familie der Deutsche während der Besetzung Frankreichs im Frühsommer 1940, in der ländlichen Umgebung Paris einquartiert wird. Der Eintritt ist frei.

Initiativen wie diese machen das Programm abwechslungsreicher. Das zu unterstützen ist eines der Ziele des Medienboards Berlin-Brandenburg. Die Geldprämien würden den Programmkino-Machern helfen, ihrem Publikum weiterhin originelle und anspruchsvoll kuratierte Konzepte anzubieten, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus wird darin mit den Worten zitiert: "Arthouse-Kinos sind die Gewächshäuser für deutsche und internationale Film-Vielfalt! Sie hegen und pflegen das besondere Kino und bieten darüber hinaus weitere kulturelle Highlights. Das Gemeinschaftserlebnis auf der großen Leinwand und das Gespräch danach kann kein noch so großer Flatscreen im Wohnzimmer ersetzen. Das herausragende Engagement der besten Kinos in der Stadt und auf dem Land würdigen wir mit dem Kinoprogrammpreis!"