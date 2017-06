artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag bestätigte, ermittelt die Kripo derzeit gegen einen 33-jährigen Mann aus Hennigsdorf, der im Verdacht steht, seiner acht Monate alten Tochter mehrfach heftig gegen den Kopf und den Brustkorb geschlagen zu haben. Die 28-jährige Mutter des Säuglings hatte die Verletzungen am Freitag bemerkt und ihre Hebamme informiert. Das Baby wurde in Begleitung der Mutter mit dem Rettungswagen in das Virchow-Krankenhaus nach Berlin gebracht, die Polizeibeamten informierten zudem das Jugendamt über den Vorfall.