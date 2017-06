Autotest BMW X4

artikel-ansicht/dg/0/

Motor

Drei Diesel und drei Benziner stehen beim X4 zur Wahl. Das ergibt eine doch recht breite Leistungspalette von 184 PS bis 313 PS. Zusätzlich ist noch eine M-Version mit 360 PS erhältlich. Der von uns gefahrene mittlere Ottomotor, der aus vier Zylindern und zwei Litern Hubraum bis zu 245 PS und vor allem 350 Newtonmeter maximales Drehmoment holt, ist wirklich angemessen. Denn er sorgt für sportliche Werte: Spurt von 0 auf Tempo 100 in 6,4 Sekunden und eine Spitze von 232 Stundenkilometern. Die akustisch zurückhaltende Kraftentfaltung wird dabei von der Acht-Gang-Automatik ganz wunderbar unterstützt.

Karosserie/Ausstattung

Als der X6 im Jahr 2008 als eine abgeschrägte Variante des seit Jahren erfolgreichen Geländewagens X5 auf der Bildfläche erschien, schüttelten in Deutschland viele den Kopf: Wer braucht denn so etwas, hieß es. Doch die Nachfrage, gerade im Ausland, gab BMW recht. Kein Wunder, dass die Bayern es nun mit demselben Konzept eine Kategorie kleiner nich einmal versuchen. Zumal das Konzept bereits von der Konkurrenz kopiert wurde. Höhergelegte Autos sind schließlich auch in kleineren Kategorien schwer angesagt. Und so wurde aus dem X3 die sportlichere Variante X4. Die hat, 4,67 Meter lang und 1,62 Meter hoch, wie der große Bruder eine coupeartige Linie. Und liegt trotz des Hochbeiner-Prinzips zwei Zentimeter näher an der Straße als der X3. Das sieht tatsächlich dynamisch aus, nur das Heck ist für unseren Geschmack etwas kräftig geraten. Dahinter übrigens verbergen sich (bei serienmäßig elektrischer Klappe) 500 Liter Kofferraum - ein Stück weniger (50 Liter) als im X3, aber noch immer sehr ordentlich. Der Innenraum ist weniger auffällig - ganz BMW, funktional, dem Fahrer zugewandt, hochwertig. Ab Werk ist der Wagen bereits gut ausgestattet, etwa mit Zwei-Zonen-Klimaautomatik, CD-Radio, Park- und Regensensor. Angesichts der schlechten Sicht nach hinten empfiehlt sich eine Rückfahrkamera (420 Euro). Übrigens: Der X4 stammt, wie alle X-Modelle außer des X1, aus dem US-Werk von BMW in South Carolina, das 70 Prozent seiner Fertigung in die ganze Welt exportiert. Weshalb man bei BMW die pauschale Kritik von US-Präsident Donald Trump an den deutschen Autobauern wirklich nicht nachvollziehen kann.

Fahrverhalten

Natürlich muss ein BMW Fahrspaß bieten - und das gelingt auch beim X4. Kurven kann man flott angehen, die Wankneigung hält sich sehr in Grenzen. Auch die direkte Lenkung passt sehr gut. Und dank des Allradantriebs wird die Kraft des Motors problemlos auf die Straße gebracht. Und für Grip gesorgt.

Wirtschaftlichkeit

Wer schön sein will, muss zahlen: Die sowie schon ambitionierten BMW-Preise werden bei den Schrägheck-SUV noch einmal besonders anspruchsvoll - unter 49.550 Euro geht beim X4 gar nichts. Der von uns gefahrene xDrive28i startet bei 55.750 Euro. Und natürlich bietet die Aufpreisliste noch viele schöne Dinge, die den Preis weiter nach oben treiben können. Nach Norm verbraucht der 245-PS-Benziner 7,3 Liter Super auf 100 Kilometer (169 g/km CO2), wir benötigten drei Liter mehr. Da bei Auto-Dieben X-Modelle beliebt sind, muss man sich über die Haftpflichtklasse 20 leider nicht wundern. In der Voll- und Teilkasko gelten 25/24.

Fazit

Schrägheck-Geländegänger sind wirklich Geschmackssache. Wer das mag, ist beim X4 genau richtig - und auch optisch etwas gefälliger und stimmiger unterwegs als mit dem großen Bruder X6. Ein ordentlich gefülltes Portemonnaie braucht man allerdings, um sich diesen Bayern aus Amerika leisten zu können. Hajo Zenker