Baby erleidet Verbrühungen

Falkensee (MOZ) In einer Asylbewerberunterkunft in Falkensee hat sich am Samstagmorgen ein acht Monate altes Kind mit heißem Wasser verbrüht. Laut Angaben der Polizei hatte das Baby einen Wasserkocher, der in Betrieb war, umgestoßen und sich in der Folge an den Füßen Verbrennungen zugezogen.