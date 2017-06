artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (dpa) Nach einem Schwächeanfall des Fahrers ist ein Schulbus am Montag auf einer Landstraße nahe Lindow (Ostprigmitz-Ruppin) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei hätten zwei Mädchen im Alter von 7 und 15 Jahren, die als einzige Fahrgäste an Bord waren, einen Schock erlitten, teilte die Polizei mit. Die beiden wurden ihrer Mutter übergeben, die mit ihnen ein Krankenhaus aufsuchen wollte. Der Busfahrer wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.