Bunte Bilder erzählen von reicher Menschlichkeit

Carzig (MOZ) Am Sonntagnachmittag fand in der sehr gut besuchten Dorfkirche Carzig ein feierlicher Sommergottesdienst mit Pfarrer Martin Müller statt.

Zeigt seine Ausstellungsstücke: Tischler und Hobbymaler Pedrinho Pereira aus Berlin in der Carziger Dorfkirche.

Mit der Bitte, für alle Menschen in der Welt, dass Krieg und Terror ein Ende fänden, klang der Gottesdienst aus.

Im Anschluss eröffnete die stellvertretende Vereinsvorsitzende vom Förderverein "Initiative Dorfkirche Carzig" Regina Leder das kleine Sommerfest, und gab eine kurze Einleitung zum Ablauf. "Es ist eine große Bereicherung für uns, dass wir Neubürger in unserem kleinen Ort haben, die in ihrer Freizeit künstlerisch tätig sind. Ich spreche da speziell vom Hobbymaler Pedrinho Pereira, der uns einige seiner farbenprächtigen Bilder in seiner Ausstellung zeigt."

Kerstin Tiedeken, Musikerin im Frankfurter Staatsorchester und Lebensgefährtin von Pedrinho, spielte auf dem Cello das Präludium aus den Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach. Afrikanische Trommelklänge gab es von Carlo Scharwächter aus Berlin und dem Hobbymaler, den alle "Pedro" nennen. Seine Werke (Acryl auf Leinwand) entstehen nach Motiven aus seinem Heimatland Guinea Bissau.

Er zeigt mit seinen Bildern unter anderem die afrikanische Fröhlichkeit - den größten Reichtum der Menschen. Andere Werke zeigen weinende Augen für die ertrunkenen Flüchtlinge im Mittelmeer, eine Frau mit Kind als Zeichen emotionaler Bindung. "Mein Lieblingsbild ist die Afrikanerin auf der Farm, es ist so lebensfroh und aussagekräftig," sagte Besucherin Waltraud Fischer aus Frankfurt.

Bei Kaffee und Kuchen fanden noch viele interessante Gespräche unter den Gästen statt, auch das Sparschwein wurde von den Besuchern mit Spenden für weitere Projekte gefüttert.