Neue Ausstellung: Christliche Frauen im KZ Ravensbrück

Fürstenberg (MOZ) Dem Thema "Christliche Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück" widmet sich eine neue Ausstellung, die am Sonnabend im großen Foyer des Garagentraktes in der Mahn- und Gedenkstätte eröffnet worden ist.

Dabei werden ganz verschiedene konfessionelle Kulturen beleuchtet. Die Häftlinge waren römisch-katholisch, griechisch-orthodox oder auch protestantisch geprägt. In einem Teil der Ausstellung werden die Lebensläufe von 13 Frauen skizziert, ergänzt durch Schilderungen zu ihrem religiösen Umfeld, in dem sie vor ihrer Haft lebten. Zentral in der Mitte des Foyers liegen dazu auf einem großen Tisch entsprechende Lesemappen. Interessierte sind eingeladen, Platz zu nehmen und die Schicksale der Frauen zu studieren.

Ein weiterer Teil der Ausstellung thematisiert die religiöse Praxis im Lager. Diese musste damals weitestgehend im Geheimen stattfinden. Eine Herausforderung war der Mangel an liturgischen Objekten und Schriften. Geweihte Hostien für inhaftierte katholische Ordensschwestern beispielsweise wurden manchmal auf abenteuerlichen Wegen in das Lager geschmuggelt.

Mit den christlichen Frauen rücke man nun eine Häftlingsgruppe in den Fokus, die lange in Vergessenheit geraten war, betonte Gedenkstättenleiterin Insa Eschebach in ihrer Eröffnungsansprache. Bei ausländischen Christinnen habe bislang oft nicht ihre Religiösität eine Rolle gespielt. Stattdessen seien sie schlicht als Teil des nationalen Widerstandes gegen die deutsche Besatzung betrachtet worden. Bei deutschen Frauen sei dagegen ihre individuelle Unangepasstheit in den Vordergrund gestellt worden.

Entstanden ist die Ausstellung in Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Fürstenberg. Mehrere Informationstafeln über das kirchliche Leben in der Stadt zu Zeiten des Konzentrationslagers bilden den dritten Teil der Ausstellung. Insgesamt sei die Aktenlage aber bislang dürftig, sagte Pastor Eckhart Altemüller im Ergebnis seiner Recherchen im eigenen Gemeindearchiv sowie den landeskirchlichen Archiven in Schwerin und Berlin. Dies gelte sowohl für die Gemeinde des damals selbständigen Dorfes Ravensbrück wie auch für Fürstenberg selbst. Zeitgenössische Reflexionen zu dem Geschehen im Konzentrationslager finden sich so gut wie keine. Zwar sei der damalige Pastor Karl Märker, während er während des Krieges auf Heimaturlaub war, darum gebeten worden, eine Frau im Lager zu besuchen und zu betreuen. Aber weder in Protokollen des Kirchengemeinderates - dieser tagte allerdings nur bis Kriegsausbruch - noch in anderen Dokumenten sei das Lager thematisiert worden, so Altemüller. Noch nicht ganz geklärt sei auch vieles zur Gesinnung der Pastoren während der NS-Zeit. Zu Karl Märker, Pastor in Fürstenberg von 1938 bis 1958, habe er von dessen Familie erfahren, dass er Mitglied der sich an den Nationalsozialismus anlehnenden "Deutschen Christen" gewesen sein soll. Belege dafür habe er jedoch nicht finden können. Auch nicht dafür, dass Märkers Amtsvorgänger, Pastor Wöhler, Anhänger der oppositionellen "Bekennenden Kirche" gewesen sei. Ein Brief, in dem ein Fürstenberger seinen Kirchenaustritt damit begründet, dass in Wöhlers Predigten die Juden zu gut weg kamen, liefere lediglich einen Anhaltspunkt.

Festzustellen sei jedoch, dass die Qualität eines Pastors von den Fürstenbergern damals nicht in erster Linie nach seiner politischen Einstellung beurteilt wurde. In Beschwerdebriefen über Heinrich Bach, einen von Märkers Vertretern während des Krieges, an die Kirchenoberen, attestierten ihm Gemeindeglieder zwar deutsch-christlich geprägte Predigten. Dennoch sei er in puncto Jugendarbeit ein "Versager", seine Gebete "schwülstig".

Insgesamt sei es noch viel Arbeit, bis ein umfassendes Bild der Gemeinde zur NS-Zeit gezeichnet werden könne. Womöglich könne man auch die Namen des Ravensbrücker Lagerpersonals mit den Kirchenregistern abgleichen. "Das ist eine Schatzsuche, die noch lange nicht zu Ende ist", so Altemüller zu künftigen Archivrecherchen.