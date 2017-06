Wasserfest lockt wieder mit vollem Programm

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Am zweiten Juliwochenende ist es soweit. Fürstenberg ist zum 21. Mal Gastgeber für das Brandenburger Wasserfest. Am 7. und 8. Juli lockt das Wasserfest mit einem prall gefüllten Programm kleine und große Gäste. Und nicht nur Wasserratten und Neugierige sind im Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte willkommen; befreundete Vereine aus Deutschland feiern gemeinsam mit der Fürstenberger Schützenzunft ihr großes Schützenfest mit auf dem Festgelände.

Shows und Konzerte mit Look Sharp aus Holland, Silke und Dirk Spielberg, Uwe Kolbergs Songwriter-Circle on Tour, dem Kinderprogramm Ulf der Spielmann, The Jukeboys, Blackbird sowie Blas- und Fanfarenmusik sorgen für Stimmung auf den Bühnen in der Stadt und nahe der Seeufer. Mit Spannung erwartet wird die zum 21. Mal stattfindende Original-Spaßbootregatta. Feucht-fröhlich präsentieren die Teilnehmer dann ihre schwimmenden Kreationen. Die Wasserfestnacht findet ihren Abschluss mit einem Wasserhöhenfeuerwerk sowie einer Mitternachtsparty. Der Eintritt zum Festgelände kostet fünf Jahre, für Kinder bis 14 Jahre ist er frei.

Sportlicher Höhepunkt wird der zum neunten Mal stattfindende Wasserfestlauf sein, der in der Innenstadt vom Stadtpark aus startet. Um 10 Uhr machen sich die Läuferinnen und Läufer auf die Strecke in das Seenland. Anmeldungen und Informationen unter www.laufpark-stechlin.de

Das Auftaktkonzert am 7. Juli mit Uwe Kolbergs Songwriter-Circle beginnt um 20 Uhr in der Stadtkirche. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 14, im Vorverkauf 11 Euro. Tickets sind in der Touristinformation Fürstenberg zu haben, Kontakt: 033093 32254.

Weitere Informationen zum Programm: www.fuerstenberger-seenland.de/wasserfest