Kloster Gransee: Ring frei für den Architekten-Wettbewerb

Gransee (pilz) Eigentlich sind die Diskussionen für die Nutzung des Klosterensembles abgeschlossen - die Stadtverordnetenversammlung in Gransee nahm sich des Themas aber kürzlich noch einmal an. Bürgermeister Mario Gruschinske erklärte eingangs auch, weshalb: Das Parlament sollte durchaus die Möglichkeit bekommen, die Ergebnisse gleichsam aus erster Hand in Erfahrung zu bringen. Außerdem muss von den Stadtverordneten die weitere Verfahrensweise rechtsgültig beschlossen werden.

Was dann auch kein Problem darstellte, bis auf zwei Enthaltungen befürworteten die Stadtverordneten das Konzept. Zuvor hatte Gruschinske noch einmal ein ausdrückliches Lob an das zuständige Fachamt in der Amtsverwaltung übermittelt, vor allem an Fachbereichsleiter Manfred Richter, "der sehr akribisch und ausgewogen" die Einzelheiten der Nutzungsmöglichkeiten abgewogen und in sogenannten "Themenclustern" gestaffelt habe. Schwerpunkt: Einrichtung der Bibliothek und des Archivs mit "korrespondierenden Nutzungen". Mit anderen Worten: Altes Kloster und alte Schule sollten künftig zu modernen Zentren für Kultur und Bildung ausgebaut werden - ohne den historischen Bezug zu vernachlässigen und schon gar nicht die denkmalschützerische Komponente in Frage zu stellen.

Das bestätigte Richter, der darauf hinwies, dass diese Konzeption als Grundlage des nun beginnenden Architekten-Wettbewerbs dienen soll. Alles in enger Abstimmung mit dem Potsdamer Bauministerium, fügte er hinzu. "Der zu erwartende Entwurf sollte durchaus die Vielfalt der Möglichkeiten ausprägen", so Richter. Nach Bewertung und Ausschreibungen für die Bauleistungen rechnet das Amt damit, dass es Anfang kommenden Jahres mit dem Ausbau losgeht. Sowohl Richter als auch Gruschinske machten klar, es könne derzeit lediglich um die Grundlagen der Planung gehen. Offen seien noch konkrete Zielstellungen wie zum Beispiel die Einrichtung eines Cafés.

Martina Witzlau von der Fraktion Bürger für Gransee und Helga Krahl (Die Linke) mahnten an, dass im alten AOK-Gebäude Räumlichkeiten für Rentner und Selbsthilfegruppen vorzuhalten seien. Daran sei gedacht, erklärte Richter. Zwei Räume werden unabhängig von der Bücherei-Nutzung für öffentliche Gruppen bereitgehalten. Auch wechselnde Gruppengrößen fänden Berücksichtigung. Letztlich entscheide aber die Praxis, wie der Charakter der Raumnutzung im früheren AOK-Gebäude aussieht. Gruschinske betonte, der zu fällende Beschluss lasse solche Optionen zu, es werden durch ihn keine Möglichkeiten eingeschränkt. So sehe es auch mit dem Trauzimmer aus, das werde zwar explizit nicht beschlossen, dennoch sei die Idee nicht vom Tisch. Es gehe darum, Verbindlichkeiten für den Wettbewerb herzustellen. "Keine Nutzungsidee wird ausdrücklich festgelegt", merkte der Bürgermeister an.