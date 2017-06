Schulbus fährt gegen einen Baum

artikel-ansicht/dg/0/

Keller (MZV) Ein Schulbus ist am Montagmorgen gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer hatte offenbar einen Schwächeanfall erlitten. Gegen 6.50 Uhr verlor der 63-Jährige in der Nähe von Keller die Kontrolle über den Bus, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Die einzigen Insassen, zwei sieben und 15 Jahre alte Mädchen, erlitten einen Schock und wurden an ihre Mutter übergeben. Diese wollte mit den Kindern in eine Klinik fahren. Der Busfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde während der Bergung für anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.