43-Jähriger attackiert Teenagerin

Neuruppin (MZV) Ein 43-Jähriger hat bei einer Feier eine 16-Jährige so attackiert, dass sie das Bewusstsein verlor. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 23 Uhr in einem Partyraum an der Neuruppiner Eisenbahnstraße. Aus ungeklärtem Grund klemmte der Mann den Arm der Jugendlichen in einer Kühlschranktür ein. Anschließend versuchte er, sie zu würgen und schubste sie zu Boden. Daraufhin lag sie offenbar bewusstlos am Boden. Partygäste leisteten erste Hilfe, bis ein Rettungswagen sie ins Krankenhaus Neuruppin brachte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 43-Jährigen zeitweise zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholgehalt von 1,49 Promille. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine Dose mit weißem Pulver sowie ein Röhrchen zum Konsumieren. Während der 43-Jährige im Gewahrsam war, verwüsteten bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen die komplette Inneneinrichtung des Partyraums. Zusätzlich wurde ein Pulverlöscher geleert. Aus einer Geldkassette wurde zudem das Bargeld entwendet. Da die Räume offenbar auch gewerblich genutzt wurden, wurde das Neuruppiner Ordnungsamt verständigt.