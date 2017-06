Von Bartholdy bis zum Oscar-Song

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Beim Stadtfest Bunter Hering wird in diesem Jahr vor allem gesungen. Wir stellen die beteiligten Chöre in loser Folge vor. Heute: der Extrachor.

Frankfurt ist ohne den Extrachor längst nicht mehr denkbar. Im Jahre 1978 als Begleitung des professionellen Chors am früheren Kleist-Theater gegründet, ist er nun aber schon lange als eigenständiger Chor unterwegs. Der Vorteil dieser Entwicklung ist, dass man öfter Jubiläum feiern kann. So wie im Jahre 2015 das zwanzigjährige Bestehen als eigenständiger Chor und 2018 das dreißigjährige Gründungsjubiläum. Vorher aber findet das Stadtfest Bunter Hering statt und dabei darf der Extrachor nicht fehlen.

Einmal in der Woche - am Montag von 19 bis 21 Uhr - wird in den Räumen der Volkssolidarität an der Logenstraße geprobt, Neugierige können gern für eine Schnupperprobe vorbeikommen.

Bekannt ist der Extrachor unter Leitung von Hans-Jürgen Taube freilich auch für seine Vielseitigkeit. Beim Jubiläum vor zwei Jahren traten die Sängerinnen und Sänger in mittelalterlichen Kostümen auf, es wird bei Vorstellungen auch mal getanzt. Musikalisch geht es von Felix Mendelssohn-Bartholdy bis zu Carly Simon, die 1988 mit "Let the River Run" einen Song geschaffen hatte, der sowohl einen Oscar als auch den Golden Globe für den besten Filmhit einheimste und der es unter die Top 100 der wichtigsten Filmmusiken geschafft hat.

Die Frankfurter dürfen sich beim Bunten Hering also auf ein breites und auch stimmungsvolle Repertoire des Extrachors freuen.