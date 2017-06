Beim Seniorenpokal diesmal Dritter

artikel-ansicht/dg/0/

Freienhufen (MOZ) Eine Männermannschaft der Stadt- und Verkehrsunion Frankfurt nahm am 13. Kegelturnier um den Senioren-Wanderpokal in Freienhufen teil. Nachdem die Frankfurter Bohlekegler das Seniorenturnier 2016 gewonnen hatten, wollten sie diesmal den Pokal in Freienhufen verteidigen. Das gelang ihnen nicht.