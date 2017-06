Wertvoller mit jeder Berührung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) "Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft", dieses Zitat geht auf Wilhelm von Humboldt (1767-1835) zurück. Die Fortsetzung der kürzlich vom Museum Eberswalde ins Leben gerufenen Reihe "Verborgene Schätze aus dem Depot entdecken" steht ganz im Zeichen dieser Erkenntnis. Am Sonntagnachmittag wurde nun die Bronzeplastik Karl Schmellentin der Künstlerin Nanette Ghantus vorgestellt. Die Skulptur ruhte bis vor Kurzem, wie rund 10 000 Dinge, im Depot des Museums im Stadtteil Nordend. "Unser Anliegen ist es, diese Schätze einer möglichst breiten Öffentlichkeit dauerhaft zu präsentieren", so Museumsleiterin Birgit Klitzke. Der Eintritt war daher auch frei.

Der 1909 in Finsterwalde geborene Schmellentin war antifaschistischer Widerstandskämpfer und von 1962 bis 1970 letzter Bürgermeister Finows, bevor es zum Zusammenschluss mit Eberswalde kam. Die ihn darstellende Plastik wurde 1984 vom damaligen Rat der Stadt Eberswalde in Auftrag gegeben und 1987 fertiggestellt. Die Geschichte des Auftragskunstwerkes ist von Kunsthistorikerin Lisa Wedekind recherchiert worden. Sie stellte auch den Kontakt zu Nanette Ghantus her und lud die mittlerweile in Dresden lebende Künstlerin zu einem Publikumsgespräch nach Eberswalde ein.

"Karl Schmellentin hat mir damals viel Kraft gegeben", erinnert sich Nannette Ghantus. Der Antifaschist habe für sie, wie kaum ein anderer, für die Tugenden Demut, Selbsttreue und Bescheidenheit gestanden, sagt sie voller Achtung. Es sei die "menschliche Melodie" seiner Erscheinung gewesen, die ihn fernab jeder plakativ-politischer Verhaltensweisen so glaubwürdig und sanft gemacht habe.

Ob er seine Plastik je zu Gesicht bekommen hat, entzieht sich allerdings der Kenntnis der Schöpferin. "Wenn die Kinder entlassen sind, geht man neue Wege", sagt sie. Im Übrigen plädiert Nannette Ghantus für die Ausstellung von Kunst im öffentlichen Raum. Kunst dürfe nicht in Galerien weggesperrt sein und dem Selbstzweck oder Kommerz dienen, so ihre Überzeugung. "Eine Plastik wird mit jeder Berührung wertvoller", sagt sie freimütig. Die Kunst sei etwas zum Atmen und für die Seele.