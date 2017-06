Ulrike Hogrebe stellt ab heute aus

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ab heute präsentiert Ulrike Hogrebe im EWE-Kunstparkhaus, Hegermühlenstraße, Bilder und Keramiken. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr. Die Künstlerin, Jahrgang 1954, hat an der Hochschule der Künste in Berlin studiert und ist mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt worden, darunter mit dem Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung für Malerei. Die Werke sind bis zum 31. August zu sehen. Am 8. August lädt die EWE um 18.30 Uhr zu einem Gespräch mit der Künstlerin in der Ausstellung ein.