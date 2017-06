Mückenlabor und exotische Fauchschaben

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Mit einem Tag der offenen Tür und Familienfest zum Motto "Zukunft? Landwirtschaft!" hat das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf) am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Tausende Besucher bummelten über den Campus und erlebten an 35 Stationen Forschung zum Anfassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584246/

Kaum waren die Tore geöffnet, drängten schon am Vormittag hunderte Besucher auf das weitläufige Gelände. Dank guter Logistik, vielen Einweisern, die die Blechlawinen auf die nahen Feld-Parkplätze dirigierten, und dank vieler freundlicher Helfer an den Info-Punkten lief alles geordnet ab. Zumal Lagepläne mit Übersichtskarten ausgehändigt wurden. Wegweiser auf dem gesamten Campus erleichterten die Orientierung. So auch zur Bühne, wo Prof. Frank Ewert, Wissenschaftlicher Direktor des Zalf, und Verwaltungs-Chefin Cornelia Rosenberg den Tag eröffneten.

Forschung zur Nachhaltigkeit sei das zentrale Anliegen des Zalf mit seinen 339 Mitarbeitern. Untersucht werden hier Wasser, Böden, Klima, Gase und Lebensräume der Tiere. Das Forschungszentrum, finanziert durch Bund und Land, sieht sich als Bindeglied zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Das 1932 von Forscher Erwin Baur gegründete Institut stehe aktuell vor großen Herausforderungen. Zum Beispiel mit Blick auf die Sicherung der Ernährung der Weltbevölkerung.

Regenschauer hielten die Besucher nicht ab. Sie flüchteten beim nächsten Guss in eins der vielen Häuser auf dem Campus. Nach dem Auftritt der Mädchenband aus dem Klangzimmer Rathstock gab es viel Applaus für Christiane Peter: Sie erhält in diesem Jahr den Förderpreis der Stadt Müncheberg. Bürgermeisterin Uta Barkusky und Zalf-Fördervereinsmitglied Monika Frielinghaus überreichten die mit 1000 Euro dotierte Urkunde. Die Geografin hat in ihrer Doktorarbeit ein Modell erstellt, das Umwelteinwirkungen des Energiepflanzenanbaus abschätzt - und damit die Jury aus Wissenschaftlern, Stadtverordneten und Mitgliedern des Fördervereins Forschung überzeugt.

Wie Wissenschaft praktisch funktioniert, das erlebten Tausende Besucher wie Florian Wolf und Sandro Schliewert aus Strausberg. Die beiden Jungen nahmen an der Campus-Rallye teil, zogen mit ihrem Fragebogen von Station zu Station und sammelten Antworten, um Preise zu gewinnen. Interessant fanden sie es zum Beispiel bei Dr. Babette Münzenberger, die ihnen per Mikroskop und Ausstellungsstücken die Symbiose von Bäumen und Pilzen erklärte.

Nebenan wurde Hilmar Schwärzel, Münchebergs "Apfelpapst", schon vor seinen Führungen über die Obstplantage von Besuchern umringt. Eveline Fischer aus Marxdorf holte sich bei ihm Tipps zum Anlegen einer Streuobstwiese. "Damit hat sich der Ausflug schon gelohnt", sagte sie.

Gedulden mussten sich viele am grünen Ballon. Der fuhr die Besucher zum Blick über den Campus kostenfrei per Kran in luftige Höhen. Wer nicht so weit laufen wollte, nutzte das Fahrtangebot mit Traktor und Hänger.

Ihren eigenen Topf mit Sommerweizen bepflanzten im hinteren Teil des Instituts die Kinder der Familie Lenz aus Gusow. Sie waren, wie viele andere, zum ersten Mal im Zalf und fanden die Angebote sehr spannend.

Viele Gäste bestaunten den großen Zalf-Maschinenpark - und die Insekten des Senckenberg-Instituts. Bundesfreiwilligendienstler Jonas Baeck hatte dort ohne Angst fingergroße Madagaskar-Fauchschaben auf der Hand. Angucken wollten sie viele, anfassen nur wenige. Wie sich der deutschlandweit einzigartige Mückenatlas durch Einsendungen von Bürgern füllt, interessierte viele Besucher. Andere schauten im Mückenlabor durchs Mikroskop. Gibt's diesen Sommer eine Mückenplage? Die Frage hörte Doreen Walther oft. "Es ist warm, regnet viel - für Mücken ideal. Aber mal sehen, wie der Juli und August werden", sagte sie.

Wie Drohnen für die Landwirtschaft genutzt werden und Felder bestellt werden sollten, war um die Ecke ein weiteres anschaulich dargestelltes Thema. Warum und wie Wasser fließt, wurde in einem Strömungskanal mit Quietsche-Entchen verdeutlicht. Den Kreislauf des Wassers vom Regen durch den Boden und zurück in den Himmel verdeutlichte Christian Lehr an einem Modell.

Was für Tiere in einem Kleingewässer leben, bestaunten Jung und Alt an Becken. Und wie fein Sand sein kann, das lernten am Stand der Geologin Natalie Papke Kinder wie Raja Mainz (13) und Saphira Hecke (11, beide aus Finkenheerd) durch Aussieben. "Das ist spannend", sagten beide unisono.