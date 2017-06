artikel-ansicht/dg/0/

Eastbourne (dpa) Ex-Tennis-Star Andre Agassi zählt auch in Wimbledon wieder zum Trainerteam des früheren Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Dies bestätigte der Serbe am Rande des Turniers in Eastbourne, das als letzte Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in London dient.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584247/

«Er wird so lange bleiben, wie ich im Turnier bin», sagte Djokovic. Bei den French Open in Paris war der einstige Schützling von Boris Becker im Viertelfinale klar am Österreicher Dominic Thiem gescheitert und setzte seinen sportlichen Abwärtstrend fort. Zu diesem Zeitpunkt weilte Agassi aus privaten Gründen schon nicht mehr in Paris. «Die acht oder neun Tage, die wir zusammen in Roland Garros verbracht haben, waren sehr wertvoll für mich, um ihn kennenzulernen und von ihm zu lernen», sagte Djokovic nun über den Ehemann von Steffi Graf. Agassi triumphierte 1992 in Wimbledon, Djokovic hat das Grand-Slam-Turnier 2011, 2014 und 2015 gewonnen.