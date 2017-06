Grundstein für neue Teschendorfer Feuerwehr gelegt

artikel-ansicht/dg/0/

Stellvertretend für das Land Brandenburg, das die Investition im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms mit 416 000 Euro unterstützt, war Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zur Grundsteinlegung gekommen.

Nicht, um den Scheck persönlich abzugeben, sondern um beim Versenken der Kartusche in den Grundstein mit anzupacken und den Feuerwehrleuten "für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Dienste der Allgemeinheit" zu danken. Insofern sei der Bau der neuen Wache auch nicht nur eine Investition für die Feuerwehrleute, sondern eine, die allen zugute komme, ergänzte Daniel Kurth, Sprecher für den Brand- und Katastrophenschutz in der SPD-Landtagsfraktion, Schröters Ausführungen. "Wir helfen Ihnen, helfen zu können", so Kurth.

Insgesamt kostet der Bau des Gebäudes inklusive der Außenanlagen 925 000 Euro. Das alte Depot in Teschendorf war baulich so verschlissen, dass sogar die volle Einsatzbereitschaft nicht mehr gegeben war. Das Dach war undicht, die Wände waren feucht. Die einzige Alternative war der Ersatz des Depots, das nach intensiver Diskussion sowohl in der Löschgruppe als auch in der Gemeindevertretung am alten Standort im Zentrum von Teschendorf errichtet wird.Dafür waren die Mitglieder der Löschgruppe sogar bereit, bis zur Fertigstellung des Baus die Technik auszulagern und das Depot im benachbarten Ortsteil Neuendorf zu nutzen.

Die Planungen der Gemeinde reichen zurück in den März 2016, als parallel die Antragsunterlagen bei der Bauaufsicht des Landkreises und bei der Investitionsbank des Landes Fördermittel beantragt wurden.

Klappt alles wie geplant, soll der die neue Wache im Mitten kommenden Jahres bezogen und genutzt werden können.