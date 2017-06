Keine Spur von Xing Lei Li

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mehr als vier Monate nach dem mysteriösen Verschwinden seiner Frau auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt sitzt der aus Eberswalde (Barnim) stammende, 45-jährige Daniel B. noch immer in Roms berüchtigster Haftanstalt, dem Regina-Coeli-Gefängnis. Wie die Zeitung "Irish Sun" schreibt, geht B.'s Anwalt Luigi Conti davon aus, dass sich der Fall bis Oktober oder gar November hinzieht.

Die Ermittlungsbehörden würden derzeit in seiner Wahlheimat Irland sowie in Griechenland nach Beweisen suchen, dass der IT-Experte während der zehntägigen Kreuzfahrt seine Frau in einem Koffer über Bord geworfen hat. Dass die Kreuzfahrt mit den beiden Kindern der letzte Versuch war, die gescheiterte Ehe zu retten, habe B. bereits zugegeben. Er behauptet aber weiter, seine Frau habe während eines Landgangs auf der griechischen Insel Katakolon das Schiff unbemerkt verlassen. Das wiederum ist nach Aussagen der Reederei durch die Registrierung unmöglich.