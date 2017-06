Mehrwert für die Bürger

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Beim Bewerten des Krankenhausspiegels hilft die gute alte Dialektik. So ist es eine große Errungenschaft, dass es diese Daten gibt, gleichzeitig sollte man sie nicht zum Fetisch erklären, also nicht zu ernst nehmen und immer hinterfragen. Wenn dies in den Köpfen möglichst vieler Menschen gelingt, haben Patienten künftig mehr Orientierung in der Krankenhauslandschaft und die Kliniken wiederum müssen nicht fürchten, öffentlich abgestraft zu werden, weil ein paar Werte nicht optimal sind.