Treppentreter will sich an Tat nicht erinnern

Berlin (MOZ) Der Mann, der in einem Berliner U-Bahnhof einer fremden Frau so brutal in den Rücken getreten hat, dass sie mehrere Betonstufen hinunterstürzte, hat im Prozess seine Tat eingeräumt. "Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, wie es dazu kam", ließ Svetoslav S. am Montag vor dem Berliner Landgericht von seinem Verteidiger erklären.