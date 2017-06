Das griechische Drama wird noch lange weitergehen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Das Drehbuch für das Drama ist immer das gleiche: Euroländer und Internationaler Währungsfonds. Fußballweisheiten lassen sich, leicht abgewandelt, auch auf Griechenlands wirtschaftliche Misere anwenden: nach der Krise ist vor der Krise. Mit einem politischen Formelkompromiss, der morgen im Haushaltsausschuss des Bundestages durchgewunken wird, sind wieder weitere europäische Kredite bewilligt worden, damit Athen rund sieben Milliarden Euro fällige Altschulden bezahlen kann. Hauptsache, das leidige Thema belastet den Wahlkampf nicht. Denn die Bereitschaft, den bedrängten Griechen wieder aus der Patsche zu helfen, hat arg gelitten - in der Bevölkerung und auch im Parlament. Es schwant vielen, dass die griechische Misere länger dauern könnte als einst die zehnjährige Irrfahrt des Odysseus. Sieben Jahre sind schon ins Land gegangen, und ein Ende ist nicht in Sicht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584254/

geben dem mit 326 Milliarden Euro verschuldeten Inselstaat neue Kredite, kürzen die Zinsen dafür und verlängern die Laufzeiten, nach denen die Schulden zurückgezahlt werden müssen, um Jahre und Jahrzehnte. Dafür verspricht Athen Strukturreformen. Ob sie durchgeführt werden, ist aber zweifelhaft.

Der Kern des Dramas liegt in der politischen Kultur des Landes. Die beiden führenden Lager versorgten in der Vergangenheit ihre Klientel, blähten den Staatsapparat auf und unternahmen wenig, um ein funktionierendes Staatswesen aufzubauen. Das gibt es bis heute nicht - und damit auch kein Investitionsklima, in dem die Wirtschaft vorfindet, was für Wachstum unerlässlich ist: Wettbewerb, Liberalisierung der Arbeits- und Dienstleistungsmärkte, eine effiziente Steuerverwaltung, Klärung der Eigentumsverhältnisse bei Grundstücken, Privatisierungen.

Die ungezählten Milliarden an Bürgschaften für günstigste Konditionen zeigen: Es fehlt nicht an Geld, es fehlt - anders als in den ehemaligen Pleiteländern Irland, Portugal oder Zypern - am wirklichen Willen zur strukturellen Veränderung. Davon hängt der Ausgang des griechischen Dramas ab - und weniger davon, ob sich der IWF beteiligt oder die Schuldenquote untragbar ist und jetzt mit einem weiteren Schuldenschnitt reduziert werden sollte. Die letzten sieben Jahre stimmen wenig optimistisch, dass der Deal - Geld für Strukturreformen - klappen könnte. Wahrscheinlicher ist, dass - wie im Falle Odysseus - die griechische Irrfahrt noch lange andauert.