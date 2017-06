Arm und alt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Noch ist Altersarmut kein Massenphänomen. Aber die Probleme drohen zuzunehmen. Diese bekannte Erkenntnis unterfüttert die Bertelsmann-Studie mit Zahlen. Zwar gibt es dabei viele Unbekannte. Die Studie ist aber verdienstvoll, weil sie bis 2036 rechnet - so weitsichtig sind wenige Sozialpolitiker - und frühzeitiges Handeln anmahnt.

Ältere Frauen, Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten drohen die größten Probleme. Das ist zwangsläufig in einem Rentensystem, in dem Beitragsjahre und Beitragshöhe die entscheidenden Faktoren sind. Wer wenig eingezahlt hat, bekommt auch wenig heraus. Die Lebensleistung zählt, auch wenn der Einzelne nur bedingt darauf Einfluss hat. Absehbar war auch schon lange die besondere Situation in Ostdeutschland: Bisher fielen dort die Renten im Schnitt höher aus als im Westen, weil die Arbeitnehmer länger erwerbstätig waren. Das kippt jetzt, weil sie nach der Wende besonders häufig von Arbeitslosigkeit betroffen waren.

Noch gibt es keine brauchbaren Gegenmittel. Was derzeit diskutiert wird, hilft wenig. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis der Studie, die sich alle Politiker hinter die Ohren schreiben sollten. Daher spricht viel für eine Expertenkommission, die solide alle Möglichkeiten auslotet, statt große Versprechen zu machen. Dieter Keller