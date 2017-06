Flächenbrandgefahr

artikel-ansicht/dg/0/

Jerusalem (MOZ) Es sind nur Nadelstiche, Reaktionen Israels auf den absichtlichen oder zufälligen Beschuss der syrischen Kriegsparteien über die Grenze hinweg. Aber die Vorfälle häufen sich, und die Rhetorik auf beiden Seiten gewinnt an Schärfe. Israels Regierungschef Netanjahu droht gar schon mit schwerer Vergeltung.

Auch wenn ein massives Eingreifen der Israelis in Syrien derzeit unwahrscheinlich ist, die Ereignisse auf dem dortigen Kriegsschauplatz zeigen, dass es noch immer Steigerungspotenzial gibt. Dabei ist Syrien nur das Zentrum eines Konfliktes, der inzwischen auf die gesamte Region ausstrahlt. Denn von der Türkei bis zum Arabischen Golf gibt es keinen Staat, der nicht in der einen oder anderen Weise in das syrische Geschehen verwickelt ist, das sich auf diese Weise mehr und mehr zu einem Stellvertreterkrieg entwickelt hat.

Hierin dürfte auch eine der Wurzeln der sich gegenwärtig zuspitzenden Lage um Katar liegen. Die Gefahr liegt in einem Flächenbrand - wenn die gleichfalls involvierten Großmächte Russland und USA nicht bald zu einer Einigung kommen. Der UN-Syrien-Beauftragte de Mistura zeigte sich kürzlich skeptisch. Die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges schien ihm leichter als eine Lösung im Syrien-Konflikt. Hoffen wir dennoch, dass es nicht 30 Jahre dauert.Günther Marx