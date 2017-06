Schöneberg stellt Prioritätenliste vor

artikel-ansicht/dg/0/

Flemsdorf (MOZ) Der Schöneberger Bürgermeister Wilfried Schramm hat kürzlich in der Gemeindevertretersitzung über den Stand der Eingemeindung nach Schwedt informiert. Der Vertragsentwurf sei inzwischen ausgearbeitet. Man habe auch mit dem Amt zusammengesessen, teilte er mit. Kritisch merkte er jedoch an, dass zwei Wochen nach dem Treffen in Schwedt noch kein Protokoll vorlag. "Ich dachte, das Amt ist schneller", sagte er.