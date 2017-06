Wenn alle Brünnlein sprudeln

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Investitionen in die Trink- und Abwasseranlagen in Panketal gehen weiter. Das kündigte Werkleiterin Heidrun Rinne vom Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal jetzt an. Im Werkausschuss berichtete sie von der gerade vollzogenen Inbetriebnahme des neuen Brunnens, der neben der Grundschule an der Panke in der Nähe des Wasserwerks Möserstraße gebaut wurde. 310 000 Euro ließ sich der Eigenbetrieb das kosten. Der neue Brunnen fördert Wasser aus einer Tiefe von etwa 76 bis 82 Metern. Immerhin 70 Kubikmeter pro Stunde schafft der Brunnen im Dauerbetrieb. Die technische Betriebsführung erledigen die Berliner Wasserbetriebe im Auftrag des Eigenbetriebes, die den Störungsdienst in Notfällen übernehmen.