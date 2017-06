artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Die Planungen für eine Aufstockung der Nato-Truppen in Afghanistan kommen voran. Bei einer Truppenstellerkonferenz hätten jüngst 15 Alliierte und Partnerländer die Entsendung zusätzlicher Soldaten in Aussicht gestellt, sagte der stellvertretende Bündnissprecher Piers Cazalet am Montag. Beim Nato-Verteidigungsministertreffen an diesem Donnerstag sowie in den folgenden Wochen würden weitere Ankündigungen erwartet.