Brummis belagern die Dörfer

Parken verboten: Baken verhindern, dass der Seitenstreifen am Tiefen See zwischen Beeskow und Ranzig genutzt werden kann.

Seit einigen Wochen versperren Baken entlang der Bundesstraße 87 zwischen Beeskow und Ranzig auf Höhe des Tiefen Sees den Seitenstreifen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, Richtung Beeskow, wurde der Streifen vor rund zwei Jahren zurückgebaut. Nun droht dem abgesperrten Bereich das gleiche Schicksal. "Wenn das Geld da wäre, würde ich den Streifen morgen wegmachen", schimpft Eckhard Strickrodt, Leiter der Straßenmeisterei in Bornow.

Für seinen Ärger zählt er verschiedene Gründe auf. Einer davon: Eigentlich hätte der Streifen nicht befahren werden dürfen, weil eine durchgängige Linie das verbietet. Ein anderer: die Verkehrssicherheit. Denn der Streifen ist zum Parken zu schmal. Als weiteren - triftigen - Grund benennt Strickrodt die Hygiene. "Ich kann meine Mitarbeiter nur noch unter Vollschutz dort arbeiten lassen. Kaum sind die Ekelpusteln abgeheilt, kommen neue", berichtet er.

Dabei endet die Zuständigkeit der Straßenmeisterei mit dem Asphalt. Die angrenzende Waldfläche gehört einer Frau aus dem Raum Beeskow. Folglich müsste sie den Müll im Wald entsorgen. Gemeinsam mit dem Amt Tauche und der Forstverwaltung habe man sich für den Rückbau entschieden, erklärt der Leiter der Straßenmeisterei. "Um Lösungen muss sich die Verkehrsplanung kümmern."

So lange das nicht geschieht, sind die Gemeinden die Leidtragenden. Durch das Wegfallen des Streifens in Ranzig wird der Druck auf die Ortschaften entlang der Bundesstraße 87 erhöht. Seit etwa drei, vier Wochen parken Lkw nachts auf dem Parkplatz an der Gaststätte "Tiefer See". Grundsätzlich störten sie ihn nicht, berichtet Betreiber Frank Kraus. "Aber der Parkplatz könnte auf Dauer Schäden davontragen", befürchtet er.

In der Gemeindeverwaltung in Tauche ist das Problem mit dem Parkplatz am Tiefen See noch nicht bekannt. "Ich habe totales Verständnis für die Kraftfahrer", sagt Bürgermeister Gerd Mai. Dennoch hält er fest: "Ich sehe es nicht ein, dass wir in die Pflicht genommen werden, weil Lenk- und Ruhepausen eingehalten werden müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe."

Notgedrungen wird es eben doch zu einer Gemeindeaufgabe degradiert. So hat die Verwaltung in Tauche beispielsweise zwei Halteverbotschilder in Mittweide in der Nähe der Alten Schmiede aufgestellt, weil parkende Fahrzeuge den Busverkehr behindern. Einige seien davon abgeschreckt, aber noch immer würden dort Lkw parken, erzählt Martina Lanto, Betreiberin der Gaststätte "Zum Dorfkrug" nebenan. "Es müsste an Bundesstraßen richtige Raststätten mit Toiletten geben", findet sie.

Dagegen hätte auch Hartmut Baldamus nichts einzuwenden. Er fährt für das Transportunternehmen K&K in Lauchhammer. "Ich bin gezwungen, eine Pause zu machen", sagt er. Warum er die B 87 nutzt? "Das ist die kürzeste Strecke von Fürstenwalde nach Lauchhammer", erklärt er. "Wenn für Bundesstraßen auch die Maut gilt, dann wird der Verkehr weniger werden", vermutet Strickrodt. Martina Lanto würde das begrüßen. In einer Stunde hat sie werktags 60 Lkw gezählt.