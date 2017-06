Polizeibericht Bernau vom 26.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584264/

Bernau. Am Sonntagnachmittag musste die Bernauer Feuerwehr zu einem Unfall auf der L 200 ausrücken. Gegen 16 Uhr war eine Frau aus unbekannten Gründen in Höhe des Bernauer Ortsausganges in Richtung Schwanebeck von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Rentnerin bei Unfallschwer verletzt

Bernau. Eine 74 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonnabendvormittag auf der Zepernicker Chaussee in Bernau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sie die Straße in Höhe der ehemaligen Großbäckerei überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Rentnerin wurde in eine Berliner Klinik gebracht.

Diebe nachtsauf der Baustelle

Basdorf. Die Baustelle auf dem Gelände der ehemaligen Polizeischule ist in der Nacht zum Sonnabend von Dieben heimgesucht worden. Die Unbekannten haben mehrere Bauwagen und Baucontainer aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Kripo ermittelt.

Handtascheaus Auto gestohlen

Schönwalde. Eine Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Gegenständen haben Diebe in Schönwalde aus einem Seat gestohlen. Sie hatten am Freitagmittag die Seitenscheibe des in der Hobrechtsfelder Straße geparkten Wagens eingeschlagen, um an die Beute zu kommen. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro.

Auto verschwindet vom Parkplatz

Bernau. In der Nacht zum Sonnabend ist auf einem Mieterparkplatz an der August-Bebel-Straße ein Audi entwendet worden.

Berlin: Auf der Hermannstraße bestehen in Höhe der Werbellinstraße durch eine Engstelle noch bis zum 31. Oktober Verkehrsbehinderungen.

Verkehrstipp